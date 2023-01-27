«Никогда больше»: Шольц напомнил немцам об исторической ответственности за Холокост

В Международный день памяти жертв Холокоста канцлер Германии Олаф Шольц напомнил согражданам об исторической ответственности перед евреями. По его словам, страдания шести миллионов невинно убитых евреев не будут забыты, также, как и страдания выживших.

Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение США с Гитлером

«Чтобы гарантировать, что наш девиз "никогда больше" сохранился и в будущем, мы напоминаем о нашей исторической ответственности в День памяти Холокоста», - написал Шольц в Twitter.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). С 1941 по 1945 год там погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи. Всего за годы Второй мировой войны погибло шесть миллионов евреев.

В мае 2022 года российского посла вызвали в МИД Израиля для разъяснений после интервью министра иностранных дел Сергея Лаврова, в январе 2023 года Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за сравнение политики США и их союзников с действиями Гитлера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ШольцХолокост
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