Нидерланды выделят €2 миллиарда на поддержку Украины

«Она станет признаком непоколебимой поддержки войны Киева против Москвы», — подчеркнула министр.

Она также рассказала, что данная военная помощь – это часть более широкого пакета, который Нидерланды направят Украине в 2024 году.

Оллонгрен пояснила, что часть этих средств будет направлена на подготовку украинских союзников к зиме, а также на поддержку тех предприятий королевства, которые намерены помогать в восстановлении Украины.

Ранее стало известно, что Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



