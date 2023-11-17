Нидерланды выделят €2 миллиарда на поддержку Украины
Правительство Нидерландов направит на поддержку Украины военную помощь в размере €2 миллиардов. Об этом заявила глава оборонного ведомства королевства Кайса Оллонгрен, передает агентство Reuters.
«Она станет признаком непоколебимой поддержки войны Киева против Москвы», — подчеркнула министр.
Она также рассказала, что данная военная помощь – это часть более широкого пакета, который Нидерланды направят Украине в 2024 году.
Оллонгрен пояснила, что часть этих средств будет направлена на подготовку украинских союзников к зиме, а также на поддержку тех предприятий королевства, которые намерены помогать в восстановлении Украины.
Ранее стало известно, что Финляндия направит на Украину 20-й пакет военной помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru