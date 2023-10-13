Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. В него войдет ракеты для ЗРК Patriot. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

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В своем сообщении он добавил, что его страна будет поддерживать Украину сколько потребуется.

Рютте также пообещал Киеву помочь купить патрульные катеры для защиты зерновых судов.

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