Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины
13 октября 202319:52
Премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. В него войдет ракеты для ЗРК Patriot. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
В своем сообщении он добавил, что его страна будет поддерживать Украину сколько потребуется.
Рютте также пообещал Киеву помочь купить патрульные катеры для защиты зерновых судов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru