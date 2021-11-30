Нидерланды планируют инициировать новое разбирательство по делу рейса MH17

Нидерланды готовятся инициировать новое разбирательство в отношении Москвы по делу о крушении Boeing рейса MH17 на Украине в июле 2014 года, сообщает телеканал RTL.

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Оно будет организовано по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Нидерланды намерены доказать, что Россия нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Окончательное решение должен будет принять новый кабинет министров, который еще не сформирован.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что призывы к России признать ответственность за крушение рейса MH17 в 2014 году неуместны и недопустимы.

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ФОТО: Кабина Boeing MH17
ТЕГИ:НидерландыКрушение Самолёта
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