Нидерланды отменяют большую часть коронавирусных ограничений с 26 июня

Нидерланды с 26 июня отменяют большинство ограничений, направленных на ограничение распространения COVID-19. Об этом заявил и.о. премьер-министра страны Марк Рютте, передает ТАСС.



По словам Рютте, ситуация улучшается "достаточно быстро". Основным требованием останется соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми. Жители Нидерландов смогут принимать дома любое количество гостей, а также работать в офисах.

В общепите снимут ограничения на количество посетителей. Будут проводиться любительские спортивные соревнования. Ношение средств индивидуальной защиты станет необязательным в магазинах и "других закрытых местах". При этом в общественных местах, где соблюдение дистанции невозможно, нужно будет по-прежнему носить маски (например, в общественном транспорте).

Также с 30 июня в Нидерландах возобновятся массовые мероприятия, для их посещения нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о прохождении полного цикла вакцинации. Жителям страны по-прежнему рекомендовано воздержаться от пожатия рук и оставаться дома при наличии симптомов болезни.