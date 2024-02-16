Нидерланды объявили футболиста «Спартака» Промеса в международный розыск
Правоохранители Нидерландов объявили в международный розыск футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена заявил, что ведомство пыталось доставить спортсмена в страну и приняла для этого меры.
Он указал, что предпринятые прокуратурой действия пока не привели к экстрадиции Промеса, так как Нидерланды «зависят в этом вопросе от других стран».
Ранее суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает RT. Прокуратура наложила арест на недвижимость спортсмена в Нидерландах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru