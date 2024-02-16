Нидерланды объявили футболиста «Спартака» Промеса в международный розыск

Пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена заявил, что ведомство пыталось доставить спортсмена в страну и приняла для этого меры.

Он указал, что предпринятые прокуратурой действия пока не привели к экстрадиции Промеса, так как Нидерланды «зависят в этом вопросе от других стран».

Ранее суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам заключения по делу о контрабанде наркотиков, сообщает RT. Прокуратура наложила арест на недвижимость спортсмена в Нидерландах.

