Нидерланды направили США запрос о снимках места крушения MH17

Суд в Нидерландах направил новый запрос США о спутниковых снимках места крушения рейса MH17, однако ответ из Вашингтона пока не получен.

В Нидерландах во вторник возобновились слушания по делу малайзийского Boeing MH17, разбившегося 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Нынешнее заседание станет последним в рамках предварительных слушаний. Предполагается, что слушания дела по существу начнутся в 2021 году, сообщает РИА Новости.