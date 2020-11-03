Нидерланды направили США запрос о снимках места крушения MH17

Суд в Нидерландах направил новый запрос США о спутниковых снимках места крушения рейса MH17, однако ответ из Вашингтона пока не получен.

В Нидерландах во вторник возобновились слушания по делу малайзийского Boeing MH17, разбившегося 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Нынешнее заседание станет последним в рамках предварительных слушаний. Предполагается, что слушания дела по существу начнутся в 2021 году, сообщает РИА Новости.

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Ранее россиянин Сергей Дубинский, ставший одним из подозреваемых по делу о крушении Boeing MH17, рассказал, что иностранные журналисты предлагали ему денежное вознаграждение за «правдивый рассказ» о катастрофе, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:НидерландыКатастрофа БоингаМалайзийский Боинг
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