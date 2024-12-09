Нидерландские F-35 сопроводили российские самолеты над Балтикой

Два истребителя F-35 сопроводили три российских самолета, пролетавших над Балтийским морем, сообщает министерство обороны Нидерландов.

По информации ведомства, инцидент произошел в пятницу, когда нидерландские самолеты патрулировали воздушное пространство НАТО в районе Эстонии. Как уточнили в министерстве, российские воздушные суда были идентифицированы и сопровождены над международными водами до границ зоны ответственности НАТО. При этом никаких нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

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Истребители Королевских ВВС Нидерландов начали патрулирование восточной границы НАТО в декабре. Миссия, направленная на обеспечение безопасности воздушного пространства, продлится до конца марта.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что все полеты ее самолетов выполняются в соответствии с международными нормами, регулирующими использование воздушного пространства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Балтийское МореСамолетыРоссияНидерландыF-35

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