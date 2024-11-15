Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Северным морем

Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, который пролетал над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные британского министерства обороны.

Инцидент произошел накануне. По данным издания, самолеты Typhoon вылетели с базы Лоссимут в Шотландии и следовали за российским самолетом, который в странах НАТО известен как Bear-F.

Британский флот сопроводил российские корабли и перехватил самолеты

Газета также отметила, что этот случай произошел спустя несколько дней после того, как ВМС Великобритании сопровождали российские военные корабли, проходящие через пролив Ла-Манш.

Представители британского минобороны уточнили, что это уже второй за три месяца случай, когда российские самолеты и корабли замечали рядом с воздушным и морским пространством Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиРоссияВеликобритания

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