Британские истребители сопроводили российский Ту-142 над Северным морем

Два истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российского противолодочного самолета Ту-142, который пролетал над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данные британского министерства обороны.

Инцидент произошел накануне. По данным издания, самолеты Typhoon вылетели с базы Лоссимут в Шотландии и следовали за российским самолетом, который в странах НАТО известен как Bear-F.