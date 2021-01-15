Третья мировая или тотальный контроль: Сможет ли юань заменить доллар
Экономист в эфире НСН назвала китайский юань мировой валютой цифровой диктатуры: этой модели Россия должна будет противопоставить цифровую демократию, уверена она.
Доллар будет основной мировой резервной валютой еще не менее 30 лет. Такое мнение на Гайдаровском форуме высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, сейчас в мире меняется экономический лидер. Вместо США на первое место выдвигается Китай. Но чтобы китайский юань стал мировой резервной валютой, КНР необходимо сделать собственную экономику более прозрачной и понятной, обеспечить свободу движения капитала, полагает экс-министр финансов.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН рассказала, что нужно, чтобы юань стал мировой резервной валютой.
«Доллар пока никто не может вытеснить, он остается мировой валютой. Резервной, ключевой, самой главной валютой. Но все эти валюты устанавливались в качестве таковых после мировых войн. После Первой мировой войны такими валютами стали британский фунт, французский франк и доллар США, потому что эти три страны определяли многополярный мир. Итогом Второй мировой войны стало создание Бреттон-Вудской системы, в которой доллар стал во главе. Тогда 70% золота было в США, доллар был обеспечен золотом. В этой логике, чтобы юань стал новой мировой валютой, должна завершиться третья мировая война. Она идет совершенно иначе. Как мы видим, пандемия – один из ее инструментов. Параллельно идет быстрая цифровизация. Китай – один из лидеров цифровизации по установлению тотального контроля за людьми вплоть до управления ими с помощью социальных рейтингов. Что будет дальше, предвидеть трудно. Если мир пойдет по пути установления тотального цифрового контроля над человеком, если будущее человечества будет таким мрачным, то Китай становится одним из лидеров будущего мира, и юань может быть положен в основу будущей мировой системы», - сказала Ведута.
Поэтому она сомневается в том, что юань сможет заменить доллар. «Такой цифровизации поведения человека будут многие противиться. Тотальный контроль над людьми никогда ни к чему хорошему не приводил. Поэтому, возможно, будет построен новый многополярный мир с разными цифровыми моделями управления, как цифровой диктатуры, которую демонстрирует Китай, так и цифровой демократии, которую должна будет создать Россия. И тогда в основе новой валютной системы не будет ни доллара, ни юаня», - заключила экономист.
Ранее аналитики Bloomberg дали прогноз, что Китай в течение десяти лет превзойдет США по экономической мощи, если темпы роста китайского ВВП сохранятся на прежнем уровне.
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