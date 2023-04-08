Незаконный вывоз мощей и церковной утвари в Молдавию пресекли на Украине

Отмечается, что злоумышленники пытались вывезти из страны ковчег с мощами 80 святых.

В ведомстве сообщили, что переправить мощи и церковную утварь через границу должен был гражданин Молдавии по поручению своего друга из Одессы. Доставить вещи планировалось в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздники.

Ранее экс-дипломат Ростислав Ищенко заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с протестами из-за перехвата Киево-Печерской лавры раскольниками некритична для Владимира Зеленского: его мечты о единой и зависимой церкви способны разбить только русские войска.

