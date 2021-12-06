Россияне назвали недопустимыми шутки над церковью и над историей РФ

Наиболее уместными темами для шуток россияне считают отношения с начальством (69%), отношения в семье и экономические и социальные проблемы России (по 63%).

При этом 40% участников опроса считают, что обладают отличным чувством юмора, 45% - что обладают им в некоторой степени, 9% — только в малой степени. Лишь 4% опрошенных признались, что практически лишены чувства юмора.

Также россияне озвучили свои предпочтения в плане юмористических программ на телевидении. Каждый десятый (20%) смотрит Comedy Club, по 15% респондентов предпочитают КВН и «Уральские пельмени». При этом 38% вовсе не смотрят юмористические передачи по телевидению.

Ранее руководитель и ведущий программы «КВН», президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что президент России Владимир Путин обладает прекрасным чувством юмора и что юмор в политике важен так же, как и в любой другой сфере жизни.

