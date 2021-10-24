Невеста Ассанжа раскритиковала ЦРУ за желание его убить

Согласие суда Великобритании с выдачей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США после разоблачений о том, что ЦРУ якобы планировало похитить и убить его в 2017 году, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, было бы «совершенно непостижимым», сообщает РИА Новости со ссылкой на невесту Ассанжа Стеллу Морис.

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«После разоблачения того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана в посольстве, было бы совершенно непостижимо, что Великобритания когда-либо согласится на экстрадицию», — сказала женщина.

23 октября Морис присоединилась к сотням людей, которые прошли маршем в центре Лондона до Высокого суда, где на следующей неделе будет рассматриваться апелляция Минюста США на предыдущее решение окружного судьи Великобритании не выдавать Ассанжа по состоянию здоровья.

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, отозвался на сообщение о смерти основателя компании McAfee Джона Макафи. По мнению Сноудена, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».

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ТЕГИ:ЦРУДжулиан Ассанж
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