IBM объявила о прекращении продажи технологий в РФ

Компания IBM объявила о приостановке продажи технологий в РФ и отказе от сотрудничества с российскими военными организациями. Об этом говорится в сообщении компании.

«Сотрудники IBM по всему миру остаются едиными в надежде на то, что мир может быть быстро восстановлен», - говорится в заявлении компании.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против России
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