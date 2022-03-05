IBM объявила о прекращении продажи технологий в РФ
5 марта 202221:59
Компания IBM объявила о приостановке продажи технологий в РФ и отказе от сотрудничества с российскими военными организациями. Об этом говорится в сообщении компании.
IBM stands with Ukraine. Read the statement from IBM CEO Arvind Krishna: https://t.co/z49ksERAYX pic.twitter.com/CDYpZm87OS— IBM (@IBM) March 4, 2022
«Сотрудники IBM по всему миру остаются едиными в надежде на то, что мир может быть быстро восстановлен», - говорится в заявлении компании.
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5 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru