Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток
Соединенные Штаты готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости, заявил президент США Джо Байден.
По его словам, Вашингтон проработает обеспечение Израиля всем необходимым для ответа на атаки палестинского движения ХАМАС.
«Мы убедимся, что у Израиля есть необходимое, чтобы позаботиться о своих гражданах, защититься и ответить на эти атаки», - сообщил глава Белого дома.
В результате атаки ХАМАС погибли более тысячи израильтян. Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полноценного наступления на сектор Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru