Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток

По его словам, Вашингтон проработает обеспечение Израиля всем необходимым для ответа на атаки палестинского движения ХАМАС.

«Мы убедимся, что у Израиля есть необходимое, чтобы позаботиться о своих гражданах, защититься и ответить на эти атаки», - сообщил глава Белого дома.

В результате атаки ХАМАС погибли более тысячи израильтян. Министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник объявил о начале полноценного наступления на сектор Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

