Нетаньяху считает позором призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия Израилю

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что его страна одержит победу над проиранскими силами в регионе без помощи тех стран, в которых говорят о необходимости ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству, сообщает РИА Новости.

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По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон и другие западные лидеры призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. «Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее», — заявил Нетаньяху, обращаясь к израильскому народу.

5 октября Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия для ведения боевых действий в секторе Газа. Французский лидер считает такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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