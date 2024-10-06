Нетаньяху считает позором призыв Макрона к эмбарго на поставки оружия Израилю

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон и другие западные лидеры призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. «Позор им... Израиль победит с их поддержкой или без нее», — заявил Нетаньяху, обращаясь к израильскому народу.

5 октября Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия для ведения боевых действий в секторе Газа. Французский лидер считает такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе.

