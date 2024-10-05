«Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ

Израильская армия в свою очередь сообщила о 90 запущенных из Ливана ракетах, некоторые из которых упали в Галилее «на открытой местности».



Ранее стало известно, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают наносить удары по Бейруту и его окрестностям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

