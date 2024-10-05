«Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ
5 октября 202420:05
Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по поставщику обмундирования Армии Израиля (ЦАХАЛ) — Ata — вблизи города Сахнин в Галилее.
Израильская армия в свою очередь сообщила о 90 запущенных из Ливана ракетах, некоторые из которых упали в Галилее «на открытой местности».
Ранее стало известно, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают наносить удары по Бейруту и его окрестностям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru