«Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ

Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по поставщику обмундирования Армии Израиля (ЦАХАЛ) — Ata — вблизи города Сахнин в Галилее.

СМИ: Глава исполнительного совета «Хезболлы» погиб при ударе ЦАХАЛ

Израильская армия в свою очередь сообщила о 90 запущенных из Ливана ракетах, некоторые из которых упали в Галилее «на открытой местности».

Ранее стало известно, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) продолжают наносить удары по Бейруту и его окрестностям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hezbollah_ru
ТЕГИ:ОбстрелЛиванИзраиль

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