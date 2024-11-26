Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»
Израильские власти предложили прекратить боевые действия с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, анонсировавший представление соответствующего плана кабинету министров.
Нетаньяху уточнил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы». Если боевики нарушат договоренности, Израиль готов нанести ответные удары.
По словам премьера, израильские силы уже нанесли значительный ущерб группировке, уничтожив ее лидеров, ключевую инфраструктуру, вооружения и тысячи боевиков.
Он подчеркнул, что перемирие позволит сосредоточиться на противодействии «иранской угрозе», но война завершится только после достижения всех ее целей, включая обеспечение безопасности на севере страны и возвращение эвакуированных жителей домой, передает «Радиоточка НСН».
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