Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»

Израильские власти предложили прекратить боевые действия с ливанской группировкой «Хезболла». Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, анонсировавший представление соответствующего плана кабинету министров.

Нетаньяху уточнил, что продолжительность перемирия будет зависеть от действий «Хезболлы». Если боевики нарушат договоренности, Израиль готов нанести ответные удары.

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По словам премьера, израильские силы уже нанесли значительный ущерб группировке, уничтожив ее лидеров, ключевую инфраструктуру, вооружения и тысячи боевиков.

Он подчеркнул, что перемирие позволит сосредоточиться на противодействии «иранской угрозе», но война завершится только после достижения всех ее целей, включая обеспечение безопасности на севере страны и возвращение эвакуированных жителей домой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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