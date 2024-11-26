Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»

По словам премьера, израильские силы уже нанесли значительный ущерб группировке, уничтожив ее лидеров, ключевую инфраструктуру, вооружения и тысячи боевиков.

Он подчеркнул, что перемирие позволит сосредоточиться на противодействии «иранской угрозе», но война завершится только после достижения всех ее целей, включая обеспечение безопасности на севере страны и возвращение эвакуированных жителей домой, передает «Радиоточка НСН».

