Нетаньяху пообещал «мудрый» ответ на атаку Ирана

«Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», - сказал Нетаньяху об Иране.

По данным радиостанции, премьер Израиля обязался уведомить США перед ответом. Отмечается, что такое требование Вашингтон выдвинул в связи с тем, что Иерусалим не предупредил американскую администрацию об ударе по консульству Ирана в Дамаске.

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Всего Тегеран выпустил в направлении еврейского государства около 300 снарядов, напоминает «Радиоточка НСН».

