Нетаньяху пообещал «мудрый» ответ на атаку Ирана
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил коллегам по правящей партии «Ликуд», что Иерусалим отреагирует на атаку Ирана «мудро и без эмоций». Высказывание премьер-министра приводит радиостанция Kan.
«Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс», - сказал Нетаньяху об Иране.
По данным радиостанции, премьер Израиля обязался уведомить США перед ответом. Отмечается, что такое требование Вашингтон выдвинул в связи с тем, что Иерусалим не предупредил американскую администрацию об ударе по консульству Ирана в Дамаске.
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Всего Тегеран выпустил в направлении еврейского государства около 300 снарядов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru