Эксперт заявил о давлении на Нетаньяху после удара Ирана по Израилю
Политические силы внутри Израиля будут давить на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху относительно ответного удара по Ирану, считает востоковед Андрей Онтиков.
По мнению эксперта, оппоненты Нетаньяху могут воспользоваться ситуацией, если правительство страны ответит Ирану недостаточно жестко. При таком сценарии Онтиков не исключил ослабление позиций премьера.
Востоковед полагает, что Нетаньяху придется найти оптимальный вариант ответа, чтобы не развязать большой конфликт, но при этом продемонстрировать Тегерану силу, пишет газета «Известия».
Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль ракетами и беспилотниками-камикадзе Shahed. Всего Тегеран выпустил в направлении еврейского государства около 300 снарядов.
На срочном заседании Совбеза ООН глава организации Антониу Гутерреш заявил, что после атаки Ирана Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru