Нетаньяху: Израиль устранил командира ракетных сил «Исламского джихада»

Он указал, что Али Гали отвечал за наведение и запуск ракет по территории Израиля, «в том числе и за последние обстрелы в ходе операции «Щит и стрела».

«Мы будем и впредь защищать безопасность Израиля», - написал Нетаньяху.

Ранее представитель в Минздраве Палестины заявили, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин РФ Джамал Абу Хасван, а также его жена и сын, сообщает «Свободная пресса».

