Нетаньяху: Израиль устранил командира ракетных сил «Исламского джихада»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Telegram-канале заявил, что в ночь на 11 мая в секторе Газа был ликвидирован один из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Гали, скрывавшийся в секретном убежище в Хан-Юнисе.
Он указал, что Али Гали отвечал за наведение и запуск ракет по территории Израиля, «в том числе и за последние обстрелы в ходе операции «Щит и стрела».
«Мы будем и впредь защищать безопасность Израиля», - написал Нетаньяху.
Ранее представитель в Минздраве Палестины заявили, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин РФ Джамал Абу Хасван, а также его жена и сын, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru