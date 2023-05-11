Нетаньяху: Израиль устранил командира ракетных сил «Исламского джихада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём Telegram-канале заявил, что в ночь на 11 мая в секторе Газа был ликвидирован один из командиров радикальной группировки «Исламский джихад» Али Гали, скрывавшийся в секретном убежище в Хан-Юнисе.

По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет

Он указал, что Али Гали отвечал за наведение и запуск ракет по территории Израиля, «в том числе и за последние обстрелы в ходе операции «Щит и стрела».

«Мы будем и впредь защищать безопасность Израиля», - написал Нетаньяху.

Ранее представитель в Минздраве Палестины заявили, что в результате обстрела армией Израиля сектора Газа погиб гражданин РФ Джамал Абу Хасван, а также его жена и сын, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НетаньяхуРакетный УдарРадикалыСектор ГазаИзраиль

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