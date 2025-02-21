Нетаньяху: ХАМАС передало тело неизвестной жительницы Газы вместо израильтянки
Палестинское движение ХАМАС передало Израилю тело неизвестной жительницы сектора Газа вместо заложницы Шири Бибас. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает канцелярия политика.
«Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ. Они не только похитили отца Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами... Вместо этого они вернули... тело неизвестной жительницы Газы», - отметил Нетаньяху.
Премьер пригрозил, что палестинское движение заплатит за это «полную цену». Израиль намерен решительно действовать, чтобы вернуть домой и живых, и погибших заложников. Нетаньяху назвал случившееся «жестоким и подлым нарушением» соглашения об обмене пленными.
Ранее Красный Крест получил от палестинских радикалов тела четырех израильских заложников, погибших в Газе, напоминает RT. Позже Израиль идентифицировал тела пожилого мужчины Одеда Лифшица и двух детей Ариэля и Кфира, но не подтвердил личность их матери, погибшей Шири Бибас.
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