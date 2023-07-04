Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине

Израиль может повторить контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит газета The Times of Israel.

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По его словам, широкомасштабная операция в Дженине не является разовой акцией. Глава правительства заявил, что не позволит Дженину превратиться в «рассадник терроризма».

Операция израильской армии в Дженине началась в ночь на 3 июля. Власти Палестинской автономии сообщили о гибели восьми мирных граждан.

Представитель руководства автономии Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в невыполнении договоренностей о координации. Он объявил о прекращении всех официальных контактов с Израилем по вопросам безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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