Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине

По его словам, широкомасштабная операция в Дженине не является разовой акцией. Глава правительства заявил, что не позволит Дженину превратиться в «рассадник терроризма».

Операция израильской армии в Дженине началась в ночь на 3 июля. Власти Палестинской автономии сообщили о гибели восьми мирных граждан.

Представитель руководства автономии Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в невыполнении договоренностей о координации. Он объявил о прекращении всех официальных контактов с Израилем по вопросам безопасности, передает «Радиоточка НСН».

