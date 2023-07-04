Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине
Израиль может повторить контртеррористическую операцию в палестинском городе Дженин. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит газета The Times of Israel.
По его словам, широкомасштабная операция в Дженине не является разовой акцией. Глава правительства заявил, что не позволит Дженину превратиться в «рассадник терроризма».
Операция израильской армии в Дженине началась в ночь на 3 июля. Власти Палестинской автономии сообщили о гибели восьми мирных граждан.
Представитель руководства автономии Набиль Абу Рудейна обвинил Израиль в невыполнении договоренностей о координации. Он объявил о прекращении всех официальных контактов с Израилем по вопросам безопасности, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Назван вероятный покупатель российских активов Danone
- СМИ сообщили о поддержке США «теневой полиции» в развивающихся странах
- Нетаньяху допустил повторение спецоперации в Палестине
- Reuters: Италия заморозила активы российских олигархов на $2,5 млрд
- В Грузии заявили, что Саакашвили содержится в одной из лучших клиник страны
- Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
- Сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в госизмене
- Венгрия одобрит вступление Швеции в НАТО лишь после Турции
- «Почерк западных спецслужб»: МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
- Медведев: С начала года в ряды Вооруженных сил РФ принято более 185 тыс человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru