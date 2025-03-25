«Несущественный сбой»: Трамп не расстроился из-за скандала с утечкой данных

Утечка информации из закрытого чата американских чиновников в мессенджере Signal является «несущественным сбоем». Об этом телеканалу NBC заявил президент США Дональд Трамп.

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По его словам, инцидент никак не повлиял на результат операции и не снизил уровень его доверия к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу.

«Майкл Уолтц извлёк урок, он хороший человек», – указал глава Белого дома, добавив, что удары по Йемену были в итоге «абсолютно успешными».

Ранее главред издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где обсуждали планы операции против йеменских хуситов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:МессенджерыУтечкаСШАДональд Трамп

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