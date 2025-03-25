СМИ: В Белом доме обсуждают отставку Уолтца после скандала с закрытым чатом

В Белом доме идут активные дискуссии относительно будущего помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца после утечки сообщений об ударах США по Йемену, пишет Politico.

Ранее издание The Atlantic сообщило, что их главный редактор случайно попал в закрытый чат в мессенджере Signal, где члены Совета национальной безопасности США обсуждали планы операции против правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) .

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По данным The Atlantic, в чате находился и создатель чата Уолтц. Эксперты издания считают, что он мог нарушить закон о шпионаже, регулирующий обмен секретной информацией.

В частности, Politico пишет, что не исключается и отставка Уолтца. Должностные лица Белого дома отметили, что президент США Дональд Трамп примет решение касательно Уолтца в ближайшие день-два, а пока будет следить за развитием ситуации после сообщений об утечке данных.

Ранее стало известно, что хуситы не собирается идти на переговоры с США, пока не ответят Америке на бомбардировки его территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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