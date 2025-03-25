СМИ: В Белом доме обсуждают отставку Уолтца после скандала с закрытым чатом

По данным The Atlantic, в чате находился и создатель чата Уолтц. Эксперты издания считают, что он мог нарушить закон о шпионаже, регулирующий обмен секретной информацией.

В частности, Politico пишет, что не исключается и отставка Уолтца. Должностные лица Белого дома отметили, что президент США Дональд Трамп примет решение касательно Уолтца в ближайшие день-два, а пока будет следить за развитием ситуации после сообщений об утечке данных.

Ранее стало известно, что хуситы не собирается идти на переговоры с США, пока не ответят Америке на бомбардировки его территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

