Несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из РФ
Несколько банков Киргризии прекратили работу с системами денежных переводов из России. Об этом сообщает пресс-служба РСК-банка.
В сообщении говорится, что из-за технических работ не работают системы переводов Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона» и «Сбербанк-онлайн».
«О возобновлении работы сообщим позже», - отметили в РСК-банке.
Ранее начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян заявил, что в первом квартале 2024 года чистый приток денежных переводов физлиц из России в Армению снизился на 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru