Несколько стран Европы остались без света
Несколько стран Европы, в том числе Испания, Португалия, Андорра и частично Франция, остались без электричества из-за аварии. Об этом заявили в португальском энергохолдинге EDP.
В частности, больницы перевели на питание от генераторов, из-за нарушения в работе систем практически отсутствует мобильный интернет и связь, а неработающие светофоры стали причиной масштабных пробок на дорогах.
Также отмечаются проблемы в работе аэропортов, метрополитена и железнодорожного транспорта. Автовладельцев призвали отказаться от поездок на личных автомобилях
Как пишет испанская газета ABC, власти Испании не исключают, что причиной перебоев с подачей электроэнерги стала кибератака.
Ранее электроснабжение в муниципальных образованиях Тувы отключилось на фоне снегопада и сильного ветра, 10 тысяч человек остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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