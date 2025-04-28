Несколько стран Европы остались без света

Несколько стран Европы, в том числе Испания, Португалия, Андорра и частично Франция, остались без электричества из-за аварии. Об этом заявили в португальском энергохолдинге EDP.

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В частности, больницы перевели на питание от генераторов, из-за нарушения в работе систем практически отсутствует мобильный интернет и связь, а неработающие светофоры стали причиной масштабных пробок на дорогах.

Также отмечаются проблемы в работе аэропортов, метрополитена и железнодорожного транспорта. Автовладельцев призвали отказаться от поездок на личных автомобилях

Как пишет испанская газета ABC, власти Испании не исключают, что причиной перебоев с подачей электроэнерги стала кибератака.

Ранее электроснабжение в муниципальных образованиях Тувы отключилось на фоне снегопада и сильного ветра, 10 тысяч человек остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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