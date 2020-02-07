«Неприхотливый, проходимый, недорогой». Зачем УАЗ спонсирует чилийский футбол

7 февраля 202018:53
Георгий Гагарин

Автоэксперт объяснил в эфире НСН популярность УАЗов в Латинской Америке.



Латиноамериканский дистрибьютор УАЗ стал официальным спонсором чилийской футбольной команды «Палестино». Как пишут «Известия», игроки клуба будут выходить на поле в форме с логотипом ульяновского бренда, кроме того они получат в личное пользование внедорожники «УАЗ».

Автоэксперт Олег Осипов объяснил в эфире НСН популярность УАЗов в Латинской Америке.

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«Модели УАЗа продаются в Латинской Америке. Популярны они по нескольким причинам. Во-первых, это относительная доступность. Такой большой автомобиль за небольшие деньги купить практически невозможно. Внедорожники в Латинской Америке стоят дорого. Вторая особенность – это достаточно проходимый автомобиль. Он обладает несомненными внедорожными качествами. Неприхотливый, проходимый, недорогой. Но, увы, ненадежный. Неудивительно, если для продвижения своей продукции УАЗ становится спонсором футбольной команды», – сказал он.

Отметим, в прошлом году в Чили завершились сертификационные испытания модели «УАЗ Хантер». Машины поставляются в комплектациях Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Алферов
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