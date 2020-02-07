«Неприхотливый, проходимый, недорогой». Зачем УАЗ спонсирует чилийский футбол

Латиноамериканский дистрибьютор УАЗ стал официальным спонсором чилийской футбольной команды «Палестино». Как пишут «Известия», игроки клуба будут выходить на поле в форме с логотипом ульяновского бренда, кроме того они получат в личное пользование внедорожники «УАЗ».

Автоэксперт Олег Осипов объяснил в эфире НСН популярность УАЗов в Латинской Америке.