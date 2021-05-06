Непал запретил международное авиасообщение

Ограничение будет действовать до 14 мая. Это произошло из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Решение было принято после того, как в стране был зарегистрирован самый большой прирост заболевших - 7 тысяч 137 новых случаев коронавируса.

Ранее власти страны приостановили автобусное сообщение между регионами Непала и ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну.

Россиянам было рекомендовано покинуть Непал до 6 мая.

