Непал запретил международное авиасообщение
Непал с 6 мая приостановил международное авиационное сообщение, сообщает РИА Новости.
Ограничение будет действовать до 14 мая. Это произошло из-за роста числа случаев заражения COVID-19. Решение было принято после того, как в стране был зарегистрирован самый большой прирост заболевших - 7 тысяч 137 новых случаев коронавируса.
Ранее власти страны приостановили автобусное сообщение между регионами Непала и ввели обязательный карантин для всех прибывающих в страну.
Россиянам было рекомендовано покинуть Непал до 6 мая.
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