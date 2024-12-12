Немцев призвали готовиться к отключениям света из-за гибридных атак на ФРГ

К длительным отключениям электричества по всей стране призвал готовиться жителей Германии вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ, сообщает портал T-online.

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По его словам, произойти блэкаут может в любое время. «Это также может быть долгосрочное отключение электроэнергии», — подчеркнул он.

Чиновник посоветовал каждой семье в ФРГ сделать запас продуктов на три дня. Он рассказал, что критическая инфраструктура страны ежедневно подвергается «большому количеству гибридных атак» со стороны КНР, КНДР, Ирана и России.

Ранее страны Европы обвинили Россию в «атаках на архитектуру безопасности», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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