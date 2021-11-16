Немецкий суд отклонил иск экологов по «Северному потоку 2»
Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) по «Северному потоку 2». Об этом сообщает ТАСС.
DUH в иске просила не допустить строительство и эксплуатацию газопровода. Суд счёл иск «отчасти неприемлемым» и необоснованным.
Экологическая организация не раз негативно высказывалась о проекте «Северный поток 2». В DUH подчеркивали, что транспортировка и переработка метана может принести больший вред окружающей среде, нежели считалось ранее. В суде отметили, что влияние газопровода на экологию вполне изучено.
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