Экологи из Германии попросили отозвать разрешение по «Северному потоку - 2»

Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.

В заявлении экологов говорится, что строительство необходимо как минимум приостановить, так как в предыдущем процессе утверждения не проверялось влияние трубопровода на окружающую среду.

Отметим, что DUH уже высказывалась против выдачи разрешения на продолжение строительства «Северный поток - 2», однако её запрос был отклонён регулятором, после чего экологи заявили, что обратятся в суд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об отказе США от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2» и что в Москве «приветствуют эти заявления из Вашингтона».