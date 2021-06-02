Экологи из Германии попросили отозвать разрешение по «Северному потоку - 2»
Немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) обратились в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) с требованием отозвать разрешение на строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА Новости.
В заявлении экологов говорится, что строительство необходимо как минимум приостановить, так как в предыдущем процессе утверждения не проверялось влияние трубопровода на окружающую среду.
Отметим, что DUH уже высказывалась против выдачи разрешения на продолжение строительства «Северный поток - 2», однако её запрос был отклонён регулятором, после чего экологи заявили, что обратятся в суд.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает об отказе США от введения санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2» и что в Москве «приветствуют эти заявления из Вашингтона».
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