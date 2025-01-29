Немецкий политолог заявил о желании Шольца оскорбить русский народ

По его словам, Щольц хорошо знает, что Советский Союз потерял огромное количество солдат в борьбе с нацистской Германией.

Херстель считает, что Шольц своим заявлением специально оскорбил Россию и погибших героев.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, напоминает «Радиоточка НСН».

