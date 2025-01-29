Немецкий политолог заявил о желании Шольца оскорбить русский народ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намеренно назвал США освободителями ФРГ, так как хочет показать себя «противником России», заявил немецкий политолог Кристоф Херстель в беседе с газетой «Известия».
По его словам, Щольц хорошо знает, что Советский Союз потерял огромное количество солдат в борьбе с нацистской Германией.
Херстель считает, что Шольц своим заявлением специально оскорбил Россию и погибших героев.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом подтверждают его здравую позицию, напоминает «Радиоточка НСН».
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