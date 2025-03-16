Немецкий политик: ФРГ выгодно запустить поставки газа по СП-2, но цены вырастут
Запуск поставок российского газа по уцелевшей нитке «Северного потока — 2» был бы выгоден для Германии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера.
При этом, по его словам, если Вашингтон действительно заинтересован данным проектом, то цена на газ может увеличиться.
Политик также добавил, что с предложениями американской стороны нужно быть осторожнее, так как Вашингтон, заметил Нимайер, в первую очередь ищет выгоду для себя. В связи с этим он подчеркнул, что если США собираются владеть СП-2 или обновить его, то они захотят извлечь из этого прибыль.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США намерены перезапустить «Северный поток — 2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru