Немецкий политик: ФРГ выгодно запустить поставки газа по СП-2, но цены вырастут

При этом, по его словам, если Вашингтон действительно заинтересован данным проектом, то цена на газ может увеличиться.

Политик также добавил, что с предложениями американской стороны нужно быть осторожнее, так как Вашингтон, заметил Нимайер, в первую очередь ищет выгоду для себя. В связи с этим он подчеркнул, что если США собираются владеть СП-2 или обновить его, то они захотят извлечь из этого прибыль.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США намерены перезапустить «Северный поток — 2».