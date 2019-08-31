Немецкий подросток попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за 57-го размера обуви
Ларс Мотц, 16-летний житель из Берлина попал в в книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого размера ноги у подростка. У молодого человека 57 размер обуви, информирует издание Radiowestfalica.
Длина стоп Ларса - около 35 сантиметров. Ему приходится шить обувь на заказ с учетом необходимости защищать ноги – молодой человек учится на плотника. Одна пара обходиться ему около 1200 евро.
Обладатель рекорда им гордится, несмотря на жизненные сложности.
«Однажды мне пришлось снять обувь в Цюрихе, потому что служба безопасности (аэропорта - прим. НСН) не верила, что мои ноги такие большие. Они думали, что я что-то провожу в своих ботинках», - рассказал Ларс.
Ранее судья Guinness World Records Анна Луиз Орфорд, вручившая «Футболу для дружбы» официальный сертификат об установке рекорда самыго многонационального урока, заявила спецкору НСН, что достижение сложно будет побить.
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