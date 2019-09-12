Неизвестный устроил погром в торгпредстве России в Лондоне
Неизвестный проник на территорию торгового представительства России в Лондоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что инцидент произошёл «на днях». Также она отметила, что из-за действий злоумышленника пострадали недвижимость и автомобили.
Также Захарова заявила, что российскую сторону крайне удивил ответ, полученный от лондонских правоохранительных органов. По её словам, британская сторона заявила, что дело, скорее всего, будет закрыто, поскольку не имеет перспективы. И это, несмотря на то, что в распоряжении британской стороны есть записи с камер видеонаблюдения и подробные детали происшествия.
По словам официального представителя МИД России, была совершена намеренно спланированная акция.
Между тем, НСН напоминает, что ранее Захарова призвала бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, а также The Wall Street Journal и агентство Bloomberg извиниться перед Россией за распространение фейков. Как отмечает «Свободная пресса», об этом официальный представитель МИД РФ написала на своей странице в Facebook.
Захарова напомнила, что в начале июня WSJ организовало форум, в ходе которого Джон Болтон обвинил ряд стран, в том числе Россию, в распространении дезинформации о том, что президент США и его советники спорят между собой. А агентство Bloomberg, по её словам, активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов. Однако, спустя всего три месяца после проведения форума глава Белого дома уволил Болтона.
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