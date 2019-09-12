Неизвестный устроил погром в торгпредстве России в Лондоне

12 сентября18:20

Неизвестный проник на территорию торгового представительства России в Лондоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что инцидент произошёл «на днях». Также она отметила, что из-за действий злоумышленника пострадали недвижимость и автомобили.

Также Захарова заявила, что российскую сторону крайне удивил ответ, полученный от лондонских правоохранительных органов. По её словам, британская сторона заявила, что дело, скорее всего, будет закрыто, поскольку не имеет перспективы. И это, несмотря на то, что в распоряжении британской стороны есть записи с камер видеонаблюдения и подробные детали происшествия.

По словам официального представителя МИД России, была совершена намеренно спланированная акция.

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Между тем, НСН напоминает, что ранее Захарова призвала бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, а также The Wall Street Journal и агентство Bloomberg извиниться перед Россией за распространение фейков. Как отмечает «Свободная пресса», об этом официальный представитель МИД РФ написала на своей странице в Facebook.

Захарова напомнила, что в начале июня WSJ организовало форум, в ходе которого Джон Болтон обвинил ряд стран, в том числе Россию, в распространении дезинформации о том, что президент США и его советники спорят между собой. А агентство Bloomberg, по её словам, активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов. Однако, спустя всего три месяца после проведения форума глава Белого дома уволил Болтона.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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