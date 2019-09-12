Неизвестный устроил погром в торгпредстве России в Лондоне

Неизвестный проник на территорию торгового представительства России в Лондоне. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что инцидент произошёл «на днях». Также она отметила, что из-за действий злоумышленника пострадали недвижимость и автомобили.

Также Захарова заявила, что российскую сторону крайне удивил ответ, полученный от лондонских правоохранительных органов. По её словам, британская сторона заявила, что дело, скорее всего, будет закрыто, поскольку не имеет перспективы. И это, несмотря на то, что в распоряжении британской стороны есть записи с камер видеонаблюдения и подробные детали происшествия.

По словам официального представителя МИД России, была совершена намеренно спланированная акция.