Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы

Неизвестный залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в центре Варшавы и угрожал устроить взрыв, пишут СМИ.

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Мужчина заявил, что у него с собой бомба, однако никаких требований не выдвигал. Злоумышленника уже задержала польская полиция.

СМИ назвали этот перфоманс попыткой срыва парламентских выборов, которые состоятся 15 октября.

Ранее во Франции террорист с ножом напал на школьного учителя, напоминает «Радиоточка НСН». Издание Le Figaro сообщило, что мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:Угроза ВзрываПольша

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