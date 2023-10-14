Неизвестный угрожал устроить взрыв в центре Варшавы
Неизвестный залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы в центре Варшавы и угрожал устроить взрыв, пишут СМИ.
Мужчина заявил, что у него с собой бомба, однако никаких требований не выдвигал. Злоумышленника уже задержала польская полиция.
СМИ назвали этот перфоманс попыткой срыва парламентских выборов, которые состоятся 15 октября.
Ранее во Франции террорист с ножом напал на школьного учителя, напоминает «Радиоточка НСН». Издание Le Figaro сообщило, что мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru