Парижский Лувр закрылся для посетителей по соображениям безопасности
Парижский музей Лувр закрыл в субботу свои двери для посетителей «по соображениям безопасности», сообщили в музее.
Соответствующее заявление сделал музей после введения во Франции максимального уровня террористической угрозы. Произошло это после нападения террориста с ножом в школе в городе Аррас. В результате инцидента погиб учитель.
Ранее издание Le Figaro сообщило, что мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение, передает «Радиоточка НСН».
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