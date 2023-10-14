Парижский Лувр закрылся для посетителей по соображениям безопасности

Соответствующее заявление сделал музей после введения во Франции максимального уровня террористической угрозы. Произошло это после нападения террориста с ножом в школе в городе Аррас. В результате инцидента погиб учитель.

Ранее издание Le Figaro сообщило, что мужчина, напавший с ножом на школу во Франции, родился в России. По данным издания, нападавшего зовут Мохамед Могоучков, он имеет чеченское происхождение, передает «Радиоточка НСН».

