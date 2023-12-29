Армия Польши призналась в неудачной попытке сбить залетевшую ракету

Клиш уточнил, что ракета находилась в воздушном пространстве республики три минуты. Она углубилась на 40 километров, затем улетела за пределы страны.

По его словам, поднятые в небо истребители не успели сбить ракету.

Армия Польши 29 декабря сообщила о вошедшем в пространство страны «неопознанном воздушном объекте». Начальник Генштаба Веслав Кукула заявил, что ракета является российской, передает «Радиоточка НСН».

