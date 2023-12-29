Армия Польши призналась в неудачной попытке сбить залетевшую ракету

Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мачей Клиш признал, что истребители предприняли неудачную попытку сбить залетевшую со стороны Украины ракеты. Его слова приводит Polsat News.

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Клиш уточнил, что ракета находилась в воздушном пространстве республики три минуты. Она углубилась на 40 километров, затем улетела за пределы страны.

По его словам, поднятые в небо истребители не успели сбить ракету.

Армия Польши 29 декабря сообщила о вошедшем в пространство страны «неопознанном воздушном объекте». Начальник Генштаба Веслав Кукула заявил, что ракета является российской, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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