Армия Польши призналась в неудачной попытке сбить залетевшую ракету
Оперативный командующий Вооруженными силами Польши Мачей Клиш признал, что истребители предприняли неудачную попытку сбить залетевшую со стороны Украины ракеты. Его слова приводит Polsat News.
Клиш уточнил, что ракета находилась в воздушном пространстве республики три минуты. Она углубилась на 40 километров, затем улетела за пределы страны.
По его словам, поднятые в небо истребители не успели сбить ракету.
Армия Польши 29 декабря сообщила о вошедшем в пространство страны «неопознанном воздушном объекте». Начальник Генштаба Веслав Кукула заявил, что ракета является российской, передает «Радиоточка НСН».
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