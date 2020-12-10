Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских во Франции
20-летний мужчина напал с ножом на полицейских во Франции, сообщает Journal du dimanche.
По данным издания, инцидент произошел в коммуне Боллен департамента Воклюз. Двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Нападавшего обезвредили электрошокером и задержали. Он числится в списке лиц, подозреваемых в радикализации.
В ноябре неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу в городе Аврийе во Франции.
Нападение было совершено недалеко от школы. Подростку нанесли несколько ножевых ранений.
По предварительным данным, нападавших было трое, они скрылись с места преступления.
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