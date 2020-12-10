Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейских во Франции

В ноябре неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу в городе Аврийе во Франции.

Нападение было совершено недалеко от школы. Подростку нанесли несколько ножевых ранений.

По предварительным данным, нападавших было трое, они скрылись с места преступления.

