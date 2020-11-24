Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве

Нетрезвый 23-летний мужчина напал с ножом на двух человек у подъезда жилого дома на юго-западе Москвы, передает ТАСС.

Его смогли задержать по горячим следам, двое пострадавших доставлены в одну из городских больниц.

Как сообщалось ранее, во вторник в Москве на улице маршала Бирюзова на северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Происшествие
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