Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве

Нетрезвый 23-летний мужчина напал с ножом на двух человек у подъезда жилого дома на юго-западе Москвы, передает ТАСС.

Его смогли задержать по горячим следам, двое пострадавших доставлены в одну из городских больниц.

Как сообщалось ранее, во вторник в Москве на улице маршала Бирюзова на северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.

