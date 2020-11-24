Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве
24 ноября 202020:05
Нетрезвый 23-летний мужчина напал с ножом на двух человек у подъезда жилого дома на юго-западе Москвы, передает ТАСС.
Его смогли задержать по горячим следам, двое пострадавших доставлены в одну из городских больниц.
Как сообщалось ранее, во вторник в Москве на улице маршала Бирюзова на северо-западе Москвы после столкновения двух автомобилей машина сбила троих пешеходов, один из них погиб, пострадали еще двое, среди них есть ребенок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Русский медик признан гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом
- Неизвестный напал на двух мужчин с ножом на улице в Москве
- Черчесов заявил, что не собирается уходить в отставку
- Выплаты всем, кто оказывает помощь больным с СOVID-19, продлили в РФ на 2021 год
- Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания
24 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru