Неизвестные угрожали устроить теракт в Капитолии США из-за убийства Сулеймани
Авиадиспетчеры в Нью-Йорке получили аудиозапись с угрозами отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани и направить пассажирский самолет в здание Капитолия США (здание Конгресса). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CBS News.
Отмечается, что злоумышленникам удалось получить доступ к частотам авиадиспетчеров и направить данное аудиосообщение.
Власти США начали проверку из-за незаконного доступа к частотам. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что сотрудничает с правоохранительными органами.
Генерал Сулеймина был убит в аэропорте Багдада 3 января 2020 года американскими ВВС. Он руководил зарубежными военными кампаниями в спецподразделении Корпуса стражей исламской революции. Годом ранее власти США признали эту организацию террористической.
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