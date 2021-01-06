Неизвестные угрожали устроить теракт в Капитолии США из-за убийства Сулеймани

Авиадиспетчеры в Нью-Йорке получили аудиозапись с угрозами отомстить за иранского генерала Касема Сулеймани и направить пассажирский самолет в здание Капитолия США (здание Конгресса). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что злоумышленникам удалось получить доступ к частотам авиадиспетчеров и направить данное аудиосообщение.

Власти США начали проверку из-за незаконного доступа к частотам. Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что сотрудничает с правоохранительными органами.