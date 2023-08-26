Неизвестные отправили сожженные экземпляры Корана представителям мечети в Швеции

Издание уточняет, что сожженные Кораны отправили на домашние адреса представителям мечети. После инцидента в мечети Уппсалы установили камеры наблюдения.

На прошлой неделе министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что шведские власти намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который допускает проведение акций с сожжением Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее министр юстиции Дании Петер Хуммельгор отметил, что правительство страны намерено ввести запрет на проведение акций, в рамках которых планируется сожжение Корана или других религиозных книг, сообщает Associated Press.

