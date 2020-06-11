Неизвестные облили краской памятник Черчиллю в Праге

В Праге неизвестные облили краской памятник британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, написав на нем «Был расистом» и «Жизни черных» имеют значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешскую полицию.

Протесты из-за смерти Флойда в США назвали цветной революцией

В полиции Чехии связали этот инцидент с массовыми протестами против расизма и полицейского произвола в США. Полиция проведет расследование случившегося.

Уточняется, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3. В администрации района рассматривают произошедшее как акт вандализма.

Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:ЧехияПрага
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры