Неизвестные облили краской памятник Черчиллю в Праге

В полиции Чехии связали этот инцидент с массовыми протестами против расизма и полицейского произвола в США. Полиция проведет расследование случившегося.

Уточняется, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3. В администрации района рассматривают произошедшее как акт вандализма.

Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания.

