Неизвестные облили краской памятник Черчиллю в Праге
В Праге неизвестные облили краской памятник британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю, написав на нем «Был расистом» и «Жизни черных» имеют значение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чешскую полицию.
В полиции Чехии связали этот инцидент с массовыми протестами против расизма и полицейского произвола в США. Полиция проведет расследование случившегося.
Уточняется, что памятник принадлежит муниципалитету района Прага-3. В администрации района рассматривают произошедшее как акт вандализма.
Напомним, уже две недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, погибшего в результате жёсткого задержания полицейскими. В некоторых городах протестующие бьют витрины, переворачивают автомобили, поджигают банки и здания.
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