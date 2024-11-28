Неизвестные дроны вторую неделю летают над базами ВВС США в Британии
Неопознанные беспилотные летательные аппараты уже вторую неделю появляются в небе над авиационными базами в Великобритании, где дислоцируются самолеты военно-воздушных сил США. Информация об этом появилась в американском издании The War Zone.
По данным военных США, речь не идет о запуске любительских дронов. Системы замеченных БПЛА различаются по размерам и конфигурациям. Их замечают в окрестностях и над авиабазами Лейкенхит, Милденхолл и Фэрфорд с 20 ноября.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Фэрфорде, в частности, базируется оперативная группа стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress. Они выполняют регулярные полеты над северной частью Европы. На двух других базах размещены стратегические разведывательные самолеты RC-135, истребители F-15 и F-35.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru