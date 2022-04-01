Эксперт объяснил смысл оплаты поставок газа за рубли
При новой схеме поставок российского газа за рубли в ней не участвуют европейские банки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.
«По сути, это та же самая оплата в евро, только не в иностранном банке, а в российском. Контроль за поступлением средств ведут власти России», — отметил эксперт.
Это делается, чтобы ЕС вообще не имел возможности заморозить российские активы.
Европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
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