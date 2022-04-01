Эксперт объяснил смысл оплаты поставок газа за рубли

При новой схеме поставок российского газа за рубли в ней не участвуют европейские банки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина.

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«По сути, это та же самая оплата в евро, только не в иностранном банке, а в российском. Контроль за поступлением средств ведут власти России», — отметил эксперт.

Это делается, чтобы ЕС вообще не имел возможности заморозить российские активы.

Европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазРубль
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