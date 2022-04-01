Эксперт объяснил смысл оплаты поставок газа за рубли

«По сути, это та же самая оплата в евро, только не в иностранном банке, а в российском. Контроль за поступлением средств ведут власти России», — отметил эксперт.

Это делается, чтобы ЕС вообще не имел возможности заморозить российские активы.

Европейские страны, отказывающиеся платить за газ в рублях, могут начать это делать к лету, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

