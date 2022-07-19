Нехаммер: Австрия не собирается вступать в НАТО

«Подобная дискуссия в Австрии не ведется», — отметил он. Отмечается, что Австрия только планирует усилить финансирование своей обороны и придерживается политики Евросоюза.

Ранее Нехаммер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны чиновников Европы, направленных на борьбу против увеличения инфляции, единственным выходом странам Европейского союза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.

