Нехаммер: Австрия не собирается вступать в НАТО
Австрия не будет следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австрийского канцлера Карла Нехаммера.
«Подобная дискуссия в Австрии не ведется», — отметил он. Отмечается, что Австрия только планирует усилить финансирование своей обороны и придерживается политики Евросоюза.
Ранее Нехаммер заявил, что без принятия адекватных мер со стороны чиновников Европы, направленных на борьбу против увеличения инфляции, единственным выходом странам Европейского союза останется употребление алкоголя или психотропных веществ.
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