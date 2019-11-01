Небензя шокирован подробностями избиения российского дипломата в Косово
Постпред России в ООН Василий Небензя назвал шокирующими подробности нападения спецназа Косово на сотрудника ООН, россиянина Михаила Краснощекова, пишут Известия.
По словам Небензи, Совбез ООН должен решительно осудить нападение на россиянина, а также дал оценку ходу расследования происшествия.
«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.
Василий Небензя также раскрыл подробности нападения. «Косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — поведал он.
Кроме того, косовские силовики разбили телефон Красонщекова и отобрали у него водительские права.
Задержание Краснощекова произошло 28 мая 2019 года. В ООН расценили инцидент как чрезмерные действия полиции Косова, которые нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников Организации объединенных наций. При этом, отмечается, что никаких подтверждений обвинений, которые предъявлялись дипломатам, так и не было найдено.
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