Небензя шокирован подробностями избиения российского дипломата в Косово

«Москва согласна с оценками проведенного ООН расследования избиения сотрудников организации, включая гражданина РФ», — цитирует его ТАСС.

Василий Небензя также раскрыл подробности нападения. «Косовские силовики вытащили Краснощекова из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», — поведал он.

Кроме того, косовские силовики разбили телефон Красонщекова и отобрали у него водительские права.

Задержание Краснощекова произошло 28 мая 2019 года. В ООН расценили инцидент как чрезмерные действия полиции Косова, которые нарушили права и дипломатическую неприкосновенность сотрудников Организации объединенных наций. При этом, отмечается, что никаких подтверждений обвинений, которые предъявлялись дипломатам, так и не было найдено.

