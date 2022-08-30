Небензя: Россия по чужим счетам платить не будет

При этом дипломат попыталась упрекнуть Россию в якобы маленьком финансировании помощи Афганистану. На это постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул ее в том, что она предложила Китаю и России «скинуться» на решение проблем Афганистана, вызванных двадцатилетней оккупацией страны США и их союзниками.

«Циничность таких заявлений просто поражает», — сказал российский постпред. Небензя отметил, что вместо того, чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, Вашингтон упрекает в Москву в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Как подчеркнул дипломат, «бывшим западным партнерам» России придется самим платить за свои ошибки.

Экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США находятся в опасности после вывода войск из Афганистана. По его словам, на США могут с большей вероятностью напасть так же, как на Нью-Йорк 20 лет назад.

