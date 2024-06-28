«Не самоубийцы!»: В Ливане не поверили в наступление Израиля без поддержки США

«В Ливане ничего такого не происходит, люди ходят на море, на работу, каникулы у детей. Обстановка абсолютно нормальная. У нас проблемы только на юге, но туда пускают только ливанцев, тех, кто там живет. Около 90 тысяч человек выехали из тех районов, живут у родственников или на своих дачах. Позавчера, например, там жилой дом разбомбили. Но в целом обстановка нормальная, никто никуда не бежит», - рассказала она.

По ее словам, ажиотажа нет ни в ценах на авиабилеты, ни в магазинах, местные граждане продолжают жить обычную жизнь, ходят в рестораны.

«Ливанцы любят летать в Стамбул, я специально посмотрела цены на билеты. На 3 июля, например, стоит примерно девять тысяч рублей, никакого ажиотажа нет. В Ливане люди в основном живут в горах. Под прицелом мосты, заправки и аэропорт, больше ничего. Никакой опасности нет. Народ не эвакуируется. Вся паника о том, что Ливан готовится к войне, это просто истерия. Народ никого не боится, у нас нет никакого ажиотажа в магазинах, у нас заполнены рестораны, мы ничего не боимся», - подчеркнула собеседница НСН.

В Ливане уверены, что Израиль не решится атаковать страну без поддержки США, так как это будет «самоубийством», заключила Кочнева.

«Скорее всего, израильтяне не сунутся. Они могут принять что угодно, но они к сильному противнику не сунутся, они не самоубийцы. Сравнивать ситуацию с сектором Газа, конечно, не нужно. Если что-то начнется, Ливан – это суверенная страна. Первые лица «Хезболлы» уверены, что Америке это не надо, Вашингтон не одобряет риторику Израиля. Израиль играет один, решения властей не поддерживает ни население, ни армия. Это будет односторонняя агрессия, осуждение в мире, возможно, впишется Иран. Мы должны помнить о том, что рядом есть Сирия и там ракетные установки. У Израиля в 2006 году ничего не вышло с наземной операцией, они не захватили ни одного населенного пункта, а сейчас уже другое время, еще сложнее, есть дроны и так далее», - подытожила востоковед.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 18 июля заявила, что утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане. В мае пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что глава генштаба Армии обороны Израиля генерал Герци Халеви провел оценку обстановки по безопасности в районе Северного командования. Он также объявил о подготовке к возможному наступлению на северном фронте, учитывая частые обстрелы со стороны ливанского движения «Хезболла».

Ситуация на израильско-ливанской границу обострилась с начала боевых действий Израиля в секторе Газа. Армия Израиля и бойцы ливанского движения «Хезболла» на постоянной основе обстреливают позиции друг друга вдоль границы. Это привело к эвакуации как примерно 100 тысяч человек на юге Ливана, а также около 80 тысяч жителей севера Израиля, передает «Радиоточка НСН».

